Mathias Énard, un anti-Houellebecq vitale che profuma di Rabelais

Un anti Houellebecq si aggira per la Francia. Da qualche mese anche da noi, grazie all’editore e/o, e a Yasmina Melaouah che firma la scoppiettante traduzione del “Banchetto annuale della confraternita dei becchini”. Un romanzo che non ha bisogno di arrivare a pagina 599 (su 743) per decollare, come ha puntualizzato una recensora di buona volontà non propriamente entusiasta di “Annientare”. Come non ricavarne che il lettore non pagato ma pagante, che dovrà comprare il libro con i suoi soldini, dovrà accollarsi una tara sproporzionata al peso della merce?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE