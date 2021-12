Dalla Bibbia a Tebe, fino a oggi: le origini ataviche dell'odio fratricida

Il primo delitto che ha segnato la storia umana è avvenuto all’interno della famiglia e come viene raccontato nella Genesi l’invidia e la gelosia hanno spinto Caino a uccidere il fratello più piccolo Abele. Nel corso dei secoli, questi delitti famigliari si sono ripetuti, da Romolo e Remo fino a giungere ai due fratelli gemelli, figli di Edipo, Eteocle e Polinice. I due fratelli gemelli vengono rievocati da Dante nel Canto XXVI dell’Inferno quando accede al cerchio dei consiglieri fraudolenti e si trova di fronte a una fiamma biforcuta, che gli ricorda il fuoco della pira per i corpi di Eteocle e Polinice che si erano uccisi in battaglia lottando fra loro per il trono di Tebe.

