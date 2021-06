“La fabbrica delle menzogne”, un documentario da vedere

Abdoullakh Anzorov, l’islamista ceceno che il 16 ottobre scorso ha decapitato in Francia l’insegnante di Storia e Geografia Samuel Paty, era ossessionato dal jihad e manifestava sui social network le sue intenzioni violente. Aveva un account su Twitter e due su Instagram, ma era attivo anche su Telegram e Snapchat nel condividere video cruenti e inneggiare al martirio. Eppure, nonostante l’intensa e inequivocabile attività di propaganda islamista, non è mai stato interrogato dalle autorità francesi, né bloccato dai giganti del web. Come si spiega l’impotenza da parte del governo e dei social in un’epoca di sorveglianza rafforzata come la nostra? “La filosofia delle piattaforme è di moderare il meno possibile. Il business model dei social è l’economia dell’attenzione. Più reazioni di indignazione e di rabbia ci sono, più sono alti il numero di clic e l’attenzione. E ciò è un bene per le piattaforme perché attira pubblicità”, ha risposto al Figaro Guillaume Auda, autore assieme a Etienne Mélou di una video-inchiesta sui social come principale fucina di radicalizzazione: “La fabrique du mensonge: terroristes en réseaux”.

