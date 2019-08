I funerali di “Diabolik” rinviati e il crollo del peso argentino

DALL'ITALIA

Sono stati rinviati i funerali dell'ultras della Lazio noto come “Diabolik”. I familiari dell’uomo, ucciso a Roma il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, non si sono presentati all’obitorio in polemica con la decisione del questore di non aprire le esequie alla tifoseria.

Pacco sospetto inviato a Palazzo Chigi. All’interno della scatola era presente una sostanza collosa. Un altro pacco contenente dell’eroina è stato inviato alla sede del Partito Democratico.

Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei Conti a pagare una multa di 78 mila euro. L’architetto è ritenuto responsabile di un aggravio di costi riguardanti la costruzione del Ponte della Costituzione a Venezia.

Due affitti su tre per le case vacanze sono in nero. Lo ha comunicato la Guardia di Finanza dopo 404 controlli.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,36 per cento. Differenziale Btp-Bund a 222 punti. L'euro chiude in calo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Ci sono stati gravi scontri all’aeroporto di Hong Kong. I manifestanti hanno occupato l’edificio per la seconda volta in due giorni, e la polizia ha cercato di allontanarli usando lacrimogeni e proiettili di gomma. I voli sono stati tutti cancellati.