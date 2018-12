Tria dice che sulla manovra il governo ora sta lavorano con l'Ue

Scontro tra Matteo Salvini e Armando Spataro, il procuratore capo di Torino, che ha accusato il ministro dell’Interno di avere “disturbato le indagini” per avere scritto su Twitter che “15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla polizia” mentre l’operazione era ancora in corso. Salvini: “Se Spataro è stanco se ne vada in pensione”.

Blitz contro la mafia a Palermo. I carabinieri hanno arrestato 46 boss, tra cui Settimo Mineo, il successore di Totò Riina.

“Stiamo lavorando a possibili soluzioni con l’Ue” perché “lo spread danneggia l’economia”, ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria in commissione Bilancio alla Camera. In mattinata, dopo il vertice Ecofin, aveva detto: “Accordo o non accordo vorrei che l’economia non andasse in recessione”.

“Vogliamo un accordo con l’Ue sulla manovra”, ha detto il premier Giuseppe Conte all’incontro dell’Anfia.

Confindustria ci lasci lavorare in pace, ha detto Salvini: “E’ stata zitta per anni. Ma sono disposto a offrirle un caffè”.

Borsa di Milano Ftse-Mib -1,37 per cento. Differenziale Btp-Bund a 288 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

La Francia sospende l’aumento delle accise sui carburanti. “L’unità della nazione non può essere messa in pericolo dalle tasse”, ha detto ieri il primo ministro francese, Edouard Philippe, che ha annunciato una moratoria di sei mesi all’aumento delle tasse che aveva provocato le proteste del movimento dei gilet gialli.

La Brexit può essere revocata unilateralmente dal Regno Unito. Lo ha detto la Corte di giustizia dell’Ue secondo la quale l’articolo 50 può essere revocato da chi lo ha invocato, senza il voto degli altri stati.

Israele distrugge i tunnel di Hezbollah, costruiti dal gruppo radicale sciita alleato dell’Iran tra Libano e Israele per compiere attacchi sul territorio israeliano.

I senatori americani contro Bin Salman. Usciti da un incontro con Gina Haspel, direttore della Cia, hanno dichiarato il principe ereditario complice dell’omicidio di Jamal Khashoggi.

L’Ucraina ha ripreso le spedizioni di cereali dal mare di Azov dopo dieci giorni di blocco navale.