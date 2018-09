Le tensioni tra Italia e Austria per il doppio passaporto in Alto Adige

DALL'ITALIA

“Sala sulle Olimpiadi non è in linea con Palazzo Chigi”, ha detto il responsabile dello sport del M5s Simone Valente. Il sindaco aveva chiesto che Milano fosse la città capofila candidata alle Olimpiadi invernali del 2026. Valente ha aggiunto che “non è possibile andare avanti se le pretese di Coni e governo non sono sostenute dalla città di Milano”.

Moavero disdice l’incontro col premier austriaco Kurz. Il governo di Vienna aveva proposto di dare il passaporto austriaco ai cittadini italiani dell’Alto Adige di lingua tedesca.

“La pensione minima a 780 euro si farà”, ha detto Luigi Di Maio. Il vicepremier aggiunge che “tutti coloro che vivono in povertà devono percepire quella cifra”.

“Su Giulio Regeni ora servono i fatti”, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo l’incontro avvenuto con il capo di stato egiziano al Sisi. Fico ha aggiunto che “i rapporti col Cairo saranno tesi e poco sereni finché non verrà fatta chiarezza sull’omicidio del ricercatore”.

“Non siamo mai stati così vicini alla verità sulla strage di Via d’Amelio”, ha detto il pm Nino di Matteo al Csm.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,08 per cento. Differenziale Btp-Bund a 223 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si sono incontrati a Sochi nella residenza estiva del presidente russo. E’ il terzo vertice in tre settimane tra i due capi di stato che hanno parlato dell’offensiva di Idlib, l’ultima città siriana ancora in mano ai ribelli, e hanno stabilito di creare una zona demilitarizzata per separare le forze anti Assad da quelle governative. Al termine dell’incontro il ministero degli Esteri russo ha detto che non ci saranno nuove operazioni militari contro Idlib.

Sefcovic si è candidato alla presidenza della Commissione europea. Il politico slovacco, commissario per l’Unione energetica, ha presentato la sua candidatura per l’esecutivo dell’Ue. E’ il primo a presentarsi per il Pse, il Partito socialista europeo.

Sánchez contro l’immunità parlamentare. Il premier spagnolo vuole proporre una riforma, che se approvata entrerà in vigore entro 60 giorni, per eliminare il diritto dei parlamentari a non essere indagati previa autorizzazione della Camera.

La Cina si prepara ai nuovi dazi di Trump. “Se gli Stati Uniti imporranno altre tariffe sulle importazioni cinesi prenderemo le misure necessarie”, ha detto il ministro degli Esteri di Pechino.

Moon Jae-in ha attraversato il confine tra le due Coree per il terzo summit con Kim Jng-un. L’obiettivo della visita è preparare un futuro incontro tra Donald Trump e il leader nordcoreano.