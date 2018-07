La Cassazione sequestra i conti della Lega e Glencore crolla in Borsa

DALL'ITALIA

La Cassazione ha ordinato il sequestro dei conti della Lega. La Cassazione stabilisce che, qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio, “ovunque venga rinvenuta” (su conti bancari, libretti, depositi), deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo stato per la quale è stato condannato in primo grado l’ex leader Umberto Bossi. “E’ un processo politico che riguarda fatti di dieci anni fa su soldi che io non ho mai visto”, ha detto Matteo Salvini.

Confindustria boccia il decreto dignità definendolo “un segnale molto negativo per il mondo delle imprese”.

“Non ci saranno manovre correttive in corso d’anno”, dice Giovanni Tria. Il ministro dell’Economia dice che “il primo obiettivo del governo è la crescita in un quadro di coesione sociale”.

Nuovo processo contro Lombardo. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l’ex presidente della Regione Sicilia.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,57 per cento. Differenziale Btp-Bund a 235,70 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

In Polonia è entrata in vigore la riforma della Corte suprema che consente all’esecutivo di mandare in pensione anticipata 27 dei 74 giudici che la compongono e di fare le nomine dei futuri magistrati. Jozef Iwulski, vicino al partito nazionalista PiS al governo dal 2015, sarà il futuro presidente della Corte. La nuova norma preoccupa l’Ue che potrebbe portare Varsavia di fronte alla Corte di Giustizia europea.

Najib Razak è stato arrestato. L’ex primo ministro malese era indagato da tempo per riciclaggio, corruzione e truffa e gli era stato impedito di lasciare il paese.

E’ stato condannato Philip Wilson a un anno di carcere. L’arcivescovo di Adelaide è accusato di aver nascosto gli abusi di un prete negli anni Settanta.

Netanyahu incontrerà Putin mercoledì 11 giugno a Mosca per parlare dello sviluppo delle operazioni militari in Siria.

Pompeo e Lavrov hanno avuto un colloquio telefonico per discutere i dettagli dell’incontro a Helsinki tra Trump e Putin.

Glencore crolla in Borsa dopo che le autorità americane hanno richiesto alla società mineraria documentazione su operazioni sospette in Africa.