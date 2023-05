Ricordo con amore di Giorgio Ferrara

Ai giardini della Biennale di Architettura incrocio l’ottimo Presidente Roberto Cicutto che ricorda Giorgio Ferrara, scomparso ieri, a 76 anni, alla sua prima regia cinematografica: “Era mezzo secolo fa, 'Un cuore semplice' con Adriana Asti e Joe Dallessandro. Era anche per me il primo film, facevo il segretario di produzione, come il mozzo di una nave”. E Giorgio come era? “Perfetto, come se non avesse fatto altro”. Vinse un David di Donatello e un Nastro d’argento. Giorgio era sempre come non avesse fatto altro. Negli anni 70 siamo stati più volte a Mosca e Leningrado (anni 70!) e prima che minimamente si parlasse di Zelig, avatar, metaversi vari, Giorgio come scendeva dall’aereo diventava perfettamente russo. Parlava russo fluentemente, si muoveva come si muovevano i russi (militarmente, anche senza divise), beveva e brindava per ore come se fosse russo. Abbiamo scritto assieme copioni ambiziosi che ci hanno tirato dietro. Credo per mia colpa. Mi è successo anche con Missiroli e Ronconi. Ho sempre avuto grandi consensi con le puttanate. Ma Giorgio non si scomponeva. Quando venne chiamato quale ambasciatore a Parigi della cultura italiana trasformò gli uffici in un teatro senza scomporsi. Divenne il teatro degli italiani. Resuscitò il festival di Spoleto con la stessa disinvoltura di Altri con Lazzaro.

