Green pass dal 5 agosto per bar e ristoranti al chiuso. Le indicazioni della Cabina di regia

Certificazione verde necessaria anche per teatri, cinema e palestre. Cambiano i parametri per i colori delle regioni: maggior peso agli indicatori relativi agli ospedali. Prorogato lo stato d'emergenza fino a fine dicembre. Ipotesi tamponi gratis per gli under 18

Il Green pass sarà necessario per entrare nei bar e ristoranti al chiuso, teatri, cinema e palestre. Cambiano anche i parametri che determinano restrizioni e variazioni di colori per le regioni, con la situazione degli ospedali che avrà maggior peso nelle decisioni del ministero della Salute. Sono queste alcune delle indicazioni arrivate nel corso della Cabina di regia con il premier Mario Draghi, che dovranno essere confermate dal Consiglio dei ministri in corso. Al vaglio l'ipotesi di rendere i tamponi gratuiti per gli under 18, mentre, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, potrebbe essere ridotto il tempo della quarantena se un vaccinato viene a contatto con un positivo e possiede il green pass. Oggi non verranno affrontate le questioni riguardanti il trasporto pubblico e l'obbligo vaccinale per i docenti. È invece confermata l'estensione dello stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre.

Bar e ristoranti

Green pass sì, ma solo per le consumazioni al tavolo: questa la linea emersa nel corso della Cabina di regia. Il nuovo decreto dovrebbe entrare in vigore dal 5 agosto, in modo da permettere a tutti gli operatori di adeguarsi alle nuove norme.

Cinema, teatri, palestre, discoteche e stadi

Il Green pass sarà obbligatorio anche per cinema e teatri, così come per le palestre. Niente da fare invece per le discoteche: la decisione è stata ancora una volta rimandata. Dovrebbero però riaprire gli stadi, sebbene non sia stato ancora trovato l'accordo sulla capienza, che non sarà quella massima, nonostante le certificazioni verdi.

I nuovi parametri per i colori delle regioni

Non saranno più incidenza e Rt gli indicatori più importanti: la Cabina di regia ha stabilito che saranno i tassi di occupazione delle terapie intensiva e i ricoveri ordinari a determinare il colore di una regione. Su questo punto regioni e ministero hanno faticato a trovare un accordo. Il punto di equilibrio trovato prevede che con le terapie intensive piene al 10 per cento e i ricoveri ordinari al 15 per cento si passerà dalla zona bianca a quella gialla. La zona arancione sarà automatica al raggiungimento della soglia del 20 per cento per le terapie intensive e del 30 per cento per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione, quella rossa quando gli indicatori di riferimento raggiungeranno rispettivamente la soglia del 30 e del 40 per cento.