Fonti anonime ma gli spettatori applaudono sulla fiducia. “Naza” continua

I militari dell’esercito israeliano ascoltano le conversazioni – i cellulari sono tutti hackerati. E calcolano il numero delle possibili vittime collaterali. Non sembra una terribile aggravante, in tempo di guerra. “Naza”, che alla Mostra di Venezia ha ricevuto il premio speciale della giuria (altra standing ovation) viene presentato dai registi come un documentario. Ma nessuno dei parlanti ha un nome, per la loro sicurezza. Quindi dobbiamo credere. Fidarci degli anonimi parlanti e di chi li ha interrogati. I bravi e buoni spettatori non chiedono. I bravi e buoni spettatori applaudono.