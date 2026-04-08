Non solo Regeni. Ecco i film a cui il ministero ha negato i finanziamenti

La stessa sorte è toccata ai registi Alessandro Rossi e Michele Mellara per il loro film "Carducci il poeta di tutti", dedicato al poeta e senatore del Regno d'Italia: 20 punti, nessun contributo erogato. E del progetto non compare granché in rete. Nulla da fare neanche per "Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli", che proprio di Carducci fu allievo. Sempre sul versante poetico, risulta bocciato anche "Quasimodo, uomo del mio tempo" di Vittorio Muscia. È andata peggio a "Non ho mai scritto musica per film. We all love Ennio Morricone", prodotto da Luigi Caiola, per anni manager e produttore del compositore: al progetto la commissione ha dato appena 9 punti, e non i 281 mila euro sperati. Così come a "Vittorio De Sica - Ieri, Oggi e Domani" di Francesco Zippel, arrivato ultimo nella graduatoria.