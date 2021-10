Jessica Chastain al servizio del Signore in “Gli occhi di Tammy Faye”

L’apertura della Festa del cinema di Roma è stata brillante, la commedia di esaltazione religiosa e rovinosa caduta avrà successo in sala. Ma per aiutare il cinema italiano, messo peggio del cinema Usa, bisognerebbe chiudere gli occhi sui mille difetti di “L’Arminuta”

“Dio ci vuole ricchi”. Tammy Faye e il marito Jim Bakker ne sono convinti, e vanno in giro a predicarlo – erano gli anni 70, voleva dire soprattutto televisione (prima per bambini, con i pupazzi, gli adulti seguiranno). Lei mette al servizio del Signore la voce e le ciglia spropositate (finalmente la frase “sbattere gli occhi” ha avuto la sua campionessa). Il contorno delle labbra se l’è fatto tatuare. Ma siamo già negli anni del declino, farmaci e trucco pesante hanno cancellato ogni ingenuità – se mai c’era stata. Lui aveva altri progetti, crede in Dio per una grazia ricevuta. La scena del corteggiamento tra i due pudichi studenti, che poi vanno a letto dicendo ogni momento “non si può non si può”, e subito si sposano, è una delle più divertenti.