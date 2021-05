Perché il 4 maggio è lo Star wars day

Il primo film di Guerre stellari fu "l'introduzione a un nuovo stato dell'immaginazione", lo scrisse pure Norman Mailer che era parecchio annoiato dalla saga. "'Che la Forza sia con te' è patrimonio comune di milioni di persone. Qualcosa vorrà pur dire"

Mancano pochi giorni al quarantaquattresimo anniversario del primo film della saga di Star Wars. Era il 25 maggio del 1977 quando nelle sale cinematografiche americane veniva proiettato per la prima volta Star Wars. Per milioni di persone quel giorno fu un passaggio epocale. Perché "quel film non fu solo un film, ma l'introduzione a un nuovo stato dell'immaginazione. Esiste un prima e un dopo Guerre stellari, indipendentemente da quanto si è appassionati della saga e del genere, perché Star Wars è riuscito a entrare nell'immaginario comune degli americani", scrisse nel 2007 lo scrittore americano Norman Mailer. Mailer non era mai stato un appassionato della saga, anzi l'aveva descritta più volte come noiosa, "ma il mio giudizio conta un bel niente. 'Che la Forza sia con te' è patrimonio comune di milioni di persone. Qualcosa vorrà pur dire".

Pubblicità

"Che la Forza sia con te", la traduzione italiana di "May the Force be with you" è anche l'origine dello Star Wars day, il 4 maggio, nient'altro un gioco di parole che ha trasformato Force in fourth. Un giorno celebrativo che alla fine ha convinto pure i più radicali integralisti del genere che per anni hanno snobbato il 4 maggio preferendo festeggiare il compleanno di Guerre stellare il 25 maggio.

Riproponiamo qualche articolo tra quelli che abbiamo scritto in questi anni su Star Wars