Non è possibile continuare a riproporre gli ormai (almeno per me) vetusti paradigmi neoliberisti del meno Stato più mercato e del meno tasse per tutti che hanno dimostrato di non funzionare, anzi di rappresentare assi portanti della crisi contemporanea. Da questo punto di vista, in particolare, la Lega di Matteo Salvini, che cerca di accreditarsi (non senza difficoltà dal momento che di fatto resta ancora una forza regionalista, la quale stando al suo statuto si batte ancora per l’indipendenza della Padania) come una forza identitaria, sovranista e nazionalpopolare, sembra mostrare qualche ambiguità.



Paolo Becchi, “L’aliquota unica non crea ricchezza”, 19 febbraio 2017 su Libero