Che cosa si sa dei nuovi iPhone

A dieci anni dalla sua prima versione, oggi Apple presenterà i nuovi iPhone, durante un attesissimo evento speciale che inizierà alle 19 italiane nella nuova sede dell’azienda in California. L’ossessione di siti di tecnologia e grandi giornali per i nuovi iPhone è scattata mesi prima che i prodotti fossero annunciati e alcuni scivoloni di Apple, voci di corridoio e leaks – oltre a report “vecchia maniera” –, hanno permesso già di farsi un’idea di come potrebbero essere le novità di Cupertino.

In giugno, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha dichiarato a Bloomberg: “Non siamo impazienti di essere i primi. Vogliamo essere il meglio e dare all'utente qualcosa che fa veramente la differenza nella sua vita”. Stava parlando dell’HomePod, nel tentativo di giustificare l'ingresso tardivo di Apple nel mercato degli smart speaker e nell’ambito della domotica di cui Amazon è stata pioniera. Ma forse si riferiva anche al prossimo smartphone. Il nuovo cellulare arriva con aspettative elevate. Dopo tutto, questo è il decimo anniversario di un gadget che ha spinto l'industria e ha creato un ecosistema di applicazioni e accessori. Tuttavia, è probabile che non sarà un caso di studio nel campo dell'innovazione, ma piuttosto rappresenterà il perfezionamento di funzionalità già presenti in dispositivi concorrenti. Altre volte Apple ha seguito questa filosofia del "migliore, non primo" (il modello follow-and-perfect), impadronendosi di tecnologie rivali e implementandole abbastanza bene da favorire un'adozione diffusa. Il risultato? Più di 1,2 miliardi di iPhone venduti nell'ultimo decennio.

I nuovi apparecchi si chiameranno iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, almeno stando alle ultime notizie circolate nel fine settimana. Qui la diretta streaming dell'evento Apple

iPhone X

Dieci in numero romano, per rimarcare i dieci anni dal lancio del primo smartphone della Mela nel 2007. L’iphone X dovrebbe essere la punta di diamante: se molte informazioni (compreso il nome) erano già state anticipate nelle scorse settimane sulla base di altre fonti interne, nel weekend su Reddit è apparso il contenuto della “Golden Master”, cioè quella che di solito è la versione finale del sistema operativo prima della sua distribuzione: tutti gli esperti di tecnologia e gli appassionati del settore hanno potuto sbirciare per alcune ore varie anteprime del sistema operativo e diversi indizi sui nuovi melafonini. L’iPhone X avrà uno schermo OLED, su quasi tutta la parte anteriore, quindi un’area per usare le applicazioni, navigare e vedere video e fotografie molto maggiore. La tecnologia OLED consente di avere una migliore resa dei colori rispetto ai classici LCD e di produrre neri più realistici. Dovrebbe costare intorno ai 1000 dollari, la cifra più alta finora per un modello base. Per il Financial Times, l'evento di stasera, rappresenta un bel test per verificare la fedeltà dei clienti Apple. Gli analisti sono ottimisti e credono che il nuovo prodotto aiuterà Cupertino a superare i problemi di crescita che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Secondo il quotidiano finanziario, in mercati saturi come Europa e America l'unico modo per aumentare i ricavi è far pagare di più per ogni device. Un sondaggio di Creative Strategies and Survey Monkey testimonia che il 21 per cento dei consumatori comprerebbe un nuovo iPhone indipendentemente dal prezzo, mentre il 33 per cento afferma che non cambierebbe il suo iPhone se fosse troppo costoso.

Grafico via Bloomberg

Addio al tasto home: La trasformazione non è solo estetica, perché costringe a eliminare il tasto Home, vera e propria firma di Cupertino. Le sue funzionalità saranno trasferite sul display. E sul tasto laterale, con cui si potrà spegnere e accendere il dispositivo, attivare il Face ID e Siri. Una novità assoluta è invece la possibilità di chiamate di emergenza senza toccare lo schermo: basterà tenere premuto il pulsante laterale per 5 secondi (o in contemporanea con quello del volume) per lanciare un Sos.

La faccia sostituisce le impronte: Pare invece destinato alla soffitta il Touch ID: il riconoscimento delle impronte digitali passava proprio dal tasto Home. L'alternativa di trasferire il sensore sulla parte posteriore dell'iPhone non pare essere stata percorsa. Il Touch ID potrebbe quindi essere escluso, a vantaggio di un altro sistema di riconoscimento biometrico, quello facciale: il Face ID. L'iPhone X potrà essere sbloccato con la scansione del volto.

Animoji e realtà aumentata: Il riconoscimento facciale e l'evoluzione dei sensori dovrebbe portare anche alla nascita delle "Animoji": il telefono intercetta l'espressione dell'utente e la trasformano in una emoji personalizzata. Potrebbe essere solo la prima di applicazioni in realtà aumentata su cui la Mela punta molto (il 5 giugno ha lanciato un kit per gli sviluppatori dedicato, ARKit). L'iPhone X avrà inoltre una doppia fotocamera posteriore (la principale sarà da 12 megapixel e potrà girare video in 4k) e una frontale da 7 megapixel. Il rilascio indesiderato di iOS 11 ha svelato anche la presenza di nuovi sfondi.

Gli altri dispositivi:

Gli iPhone 8 e 8Plus dovrebbero seguire un'evoluzione più lineare rispetto all'iPhone X, anche dal punto di vista estetico. Resta da capire come verrà modulata la gamma, cioè quali saranno le differenze in dotazione ai tre smartphone. L'evento di questa sera dovrebbe presentare anche i nuovi AirPods, gli auricolari senza fili. Con alcuni ritocchi estetici e una nuova custodia che fa anche da "caricatore". Infine, è atteso un nuovo Apple Watch. Il design dovrebbe essere fedele ai predecessori, ma l'orologio avrà una connessione LLte che permetterà al dispositivo di rendersi indipendente dall'iPhone.