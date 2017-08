A chi non è capitato, scorrendo i commenti a un post di Facebook o quelli sotto a un articolo, di chiedersi se alcune persone abbiano davvero letto il pezzo? Commenti urlati e completamente scollegati dal senso del testo sono all'ordine del giorno. Lo scorso febbraio un'emittente norvegese ha cominciato un esperimento per limitare questo fenomeno: NRKbeta, da sei mesi, permette ai suoi utenti di commentare solo dopo aver risposto a un quiz sull'articolo. Un'idea che è stata apprezzata da molti utenti e anche da importanti media internazionali, dalla Bbc alla Cnn, nell'ottica del miglioramento del giornalismo e soprattutto della sua fruizione da parte dei lettori. L'obiettivo di NRKbeta, in sostanza, era cercare di ottenere analisi più ponderate e non sortite di pancia, immediate e superficiali: quei secondi di attesa necessari prima di commentare, infatti, possono contribuire a calmare gli animi e a far vincere la razionalità.



Dopo sei mesi, NRKbeta ha tracciato un bilancio. Risultato? Il 72 per cento di risposte sbagliate, ma questo non significa necessariamente che il web abbia prodotto soltanto un esercito di analfabeti funzionali. L'impressione dell'emittente, infatti, è che in molti abbiano dato soltanto una scorsa veloce alle domande per arrivare velocemente ai commenti. Una sorta di tentativo personale dei lettori, dunque, per vedere quanto ricordavano dell'articolo. E non è escluso, ovviamente, che qualcun altro volesse semplicemente divertirsi. Questi sono i risultati di 14 questionari, secondo l'infografica di NRKbeta:







L'esito dell'esperimento, ovviamente, non fornisce indicazioni definitive sull'attitudine dei commentatori perché i fattori da considerare sono tanti. I questionari, ad esempio, erano solo in norvegese, e molti utenti stranieri, pur non conoscendo la lingua, potrebbero aver provato soltanto per curiosità, invalidando di fatto il test.