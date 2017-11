Finale di Champions League 2009, trenta secondi al triplice fischio finale, la palla arriva in area di rigore all’altezza del dischetto, l’attaccante si avvicina pronto a calciare, l’ultima occasione per rimettere in parità il risultato. Carica il tiro, tutti sanno che proverà il pallonetto perché da quella posizione, contro quegli avversari, è l’unica soluzione possibile. Lo sa anche il portiere che esce il giusto per occupare più porta possibile. La posizione del corpo dell’attaccante è un indizio, è quella di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.