La Juventus dura un tempo, poi è Champions Real

Di malva e vittoria. Di Ronaldo, Cristiano, e di Casemiro e di Asensio. Quattro a uno: Real Madrid che alza la Champions League 2016/2017. Il viola slavato dei madrileni conquista l'Europa contro la compagine bianconera che ha tentato e lottato, combattuto e segnato, ma un tempo soltanto, non abbastanza. Juventus battuta e di netto, dopo mezz'ora che aveva fatto presagire battaglia e lotta alla pari, diventata poi resa.

E' nel secondo tempo che il Real sbaraglia e affonda i bianconeri. In cinque minuti, il tempo per Casemiro, centrocampista di polmoni e di tiro, di centrare, complice una deviazione, l'angolino dove Gianluigi Buffon non ci può arrivare; il tempo per Cristiano Ronaldo di timbrare la doppietta personale, il dodicesimo gol in questa edizione.

E sì che nei primi quarantacinque minuti la Juventus ha fatto la sua partita, ha provato a ribaltare la sfida, aperta da un gol del campione portoghese, e un passato di finali perse. Higuain aveva tentato il colpo, Mandzukic con una rovesciata aveva fissato il pari, uno a uno, risultato aperto, possibilità di dimenticare tutto quello che era stato, cioè Milan e Barcellona, cioè le ultime due sconfitte a un passo dalla gloria. Niente.

Il Real ha fatto quello che si aspettavano in Spagna e quello che in Italia avevano voluto non pronosticare, cioè una vittoria netta dei Blancos. Quattro a uno che è una sentenza e senza appello. Perché una finale giocata a metà è qualcosa che non si può concedere a uno squadrone costruito per vincere e vincere tutto. Serviva l'impresa e non è arrivata. Servivano undici calciatori senza errori e non ci sono stati.

Rimarrà un gol eccezionale, quello del croato: un gioco di gambe aereo che supera un Kaylor Navas più fuori posto che stupito; rimarrà un portiere incredibile, Gigi Buffon, almeno per palmares e pedigree, che ancora non è riuscito a sollevare la coppa con le grandi orecchie; rimarrà un giocatore eccezionale, che magari non fa un numero per tutta la partita, che magari non ha illuminato o stupito, ma che ha indirizzato la gara, l'ha vinta a suo modo, toccando pochi palloni e spedendone due alle spalle del numero uno bianconero.

Peccato per la Juventus, che aveva ingolosito i suoi tifosi e parte dell'Italia, quella almeno che non tifa contro a priori. Peccato. Ma contro questo Real sarebbe stato difficile per chiunque, nonostante una partita non eccellente, ma abbastanza per superare i rivali, per sollevare la dodicesima coppa più importante d'Europa, si chiami Coppa dei Campioni o Champions League.