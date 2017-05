EMPOLI-ATALANTA

(domenica ore 15, arbitro Valeri di Roma)

L'Atalanta ha raggiunto l'obiettivo Europa, per l'Empoli potrebbe rivelarsi una controparte arrendevole. Avrebbe dovuto esserlo pure il Cagliari sette giorni fa, salvo poi infilare tre gol ai toscani nei primi 45 minuti. Vero che il Crotone gioca a Torino con la Juventus, l'Empoli farebbe però bene a darsi una mossa in prima persona: la serie B non è mai stata così vicina.