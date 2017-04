Il derby della Capitale e la sfida, la seconda a pochi giorni da quella di campionato, tra Napoli e Juventus. Si giocano stasera e domani le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Una competizione spesso snobbata negli anni passati (le grandi squadre la utilizzavano soprattutto per far giocare le riserve poco impiegate in campionato) ma che oggi sembra aver rinnovato un certo interesse. Roma e Napoli cercano la remuntada dopo le sconfitte dell'andata. Stasera, in occasione di Roma-Lazio, i tifosi torneranno allo stadio dopo mesi di assenza. Domani sera il San Paolo sarà, con tutta probabilità, una bolgia.