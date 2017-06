La scuola di don Milani e l'immaginetta falsa che la sinistra se ne fa

Mons. Tirapani, nel 1954 vicario generale della diocesi di Firenze, lo definì in una lettera a don Daniele Pugi – il vecchio parroco di Barbiana – come un “tipo che nessuno vuole”. Don Lorenzo Milani è morto da cinquant’anni (giovane, aveva quarantaquattro anni) e ha continuato a essere un “tipo che nessuno vuole”, nel senso che raramente lo prendono sul serio nel suo radicalismo esperienziale. Ma che in molti tirano per la tonaca. Soprattutto a sinistra. Insomma ne fanno un’immaginetta....

