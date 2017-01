Le migliori foto del 2016 della Terra vista dallo spazio

La Nasa ha rilasciato un video con alcune delle immagini più belle scattate dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2016. Le 16 foto sono state tutte prese dalle “finestre” della stazione dagli esseri umani e non dai satelliti in orbita. Sono immagini maestose: viste spettacolari di città dallo spazio, come Dubai, sorprendenti caratteristiche naturali del nostro pianeta, come il lago di Urmia in Iran, o elementi artificiali, come il Lago Nasser in Egitto (il serbatoio dietro la diga di Assuan).

La Stazione Spaziale Internazionale orbita a 410 chilometri sopra la Terra e da quell’altezza è visibile la curva del pianeta. Guardando i paesaggi da questo esclusivo punto di vista si possono vedere su grande scala strutture invisibili da terra, come i modelli delle dune nei deserti o la forma perfetta del cratere del Monte Fuji in Giappone. Foto: NASA Johnson