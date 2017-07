Incendi a Roma e nel Grossetano: domenica difficile per i vigili del fuoco

Vasto incendio nella notte a Roma. Le fiamme hanno cominciato a divampare al chilometro 14 della via del Mare, all’altezza di Vitinia, tra il canile Ex Poverello e alcuni benzinai, nel quadrante sud della capitale. Ha preso fuoco la sponda del Tevere fino ai binari del trenino Roma-Lido, che però questa mattina è regolarmente in funzione. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre alla polizia locale impegnata a gestire il traffico: via del Mare è rimasta chiusa da via dell’Ippica al sottopasso di Acilia fino alle 7.30 circa di questa mattina.



Sono ancora ignote le cause che hanno generato l'incendio. Le fiamme hanno portato alcune persone, spaventate, a rifugiarsi in macchina, mentre altre hanno preferito allontanarsi dal posto. In totale, nel corso della notte, i vigili del fuoco hanno effettuato una sessantina di interventi tra Cerveteri, Cesano, Anguillara, al lago di Martignano, a Civitavecchia e a Ostia.



È stata una domenica di fuoco anche in Toscana. Le zone più colpite sono state Capalbio e Marina di Grosseto, nel Grossetano, oltre all'area tra Pistoia e Prato. I roghi hanno impegnato un po' ovunque i vigili del fuoco e le squadre antincendio della regione, con il lago di Bilancino che ha fatto da serbatoio per il rifornimento dei canadair. Evacuati per precauzione due campeggi, uno a Capalbio e un altro a Pescia Romana, nel Viterbese. Stop alla circolazione dei treni sulla linea Tirrenica, ed è pure stata interrotta l'Aurelia. Sul posto anche due mezzi aerei. Questa mattina, poco dopo le 10, i vigili del fuoco hanno scritto su Twitter: “Domenica infuocata, nelle foto l'incendio a Marina di Grosseto: 3 abitazioni danneggiate, 16 auto distrutte, 2 ettari vegetazione interessati”.