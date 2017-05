Quella di oggi, giovedì 11 maggio, sarà una giornata complicata per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a Roma. È stato indetto, infatti, uno sciopero di 24 ore tra i lavoratori dell'Atac dai sindacati Faisa Confail e Orsa Tpl. L'agitazione riguarda bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio è stato garantito fino alle 8.30 e lo sarà di nuovo dalle 17 alle 20.







Disagi anche in merito alle linee di bus periferiche gestite dalla società Roma Tpl per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dai sindacati Cgil e Faisa Cisal. Si tratta, nello specifico, di circa un centinaio di linee. Le ragioni della protesta sono il mancato pagamento di alcuni mesi di stipendi e delle questioni legate alla sicurezza dei lavoratori.





Per attenuare i problemi di spostamento nella capitale, le Zone a traffico limitato centro storico e Trastevere resteranno aperte in orario diurno per tutto la giornata: potranno transitare anche i mezzi senza autorizzazione. Le due Ztl saranno regolarmente chiuse durante la notte.