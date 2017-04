Grandi festeggiamenti per il Natale di Roma numero 2770. Il 21 aprile è il giorno in cui si celebra la fondazione della città, secondo la leggenda avvenuta per mano di Romolo il 21 aprile del 753 a.C.. L'indicazione di questo giorno, spiega il comune di Roma, “si deve ai calcoli astrologici del matematico e filosofo del I secolo a.C. Lucio Taruzio Firmano. Da questa data è derivata la locuzione latina 'ad urbe condita', cioè 'dalla fondazione della città', che scandiva la cronologia romana prima dell'adozione del calendario gregoriano, a partire dal quale gli anni vengono tradizionalmente numerati a partire dalla nascita di Cristo (anno Domini)”.





“Da festa locale, tipicamente romana (come lo era fino al 1870, con sfilate e spettacoli pirotecnici), il Natale di Roma divenne prima celebrazione nazionale della Roma Capitale, poi assurse a simbolo mitico di un'ideologia totalizzante, per tornare, poi, al suo nocciolo fondamentale di festa civica che mette in risalto la vocazione universale della città”, viene spiegato. Negli ultimi anni, poi, “il 21 aprile si è andato sempre più caratterizzando come data per l'inaugurazione di importanti opere pubbliche cittadine”, dalla riapertura dei Musei Capitolini dopo il restauro all'inaugurazione del 'Camminamento dei Fori Imperiali'”.





Le iniziative per festeggiare il 2770esimo Natale di Roma dureranno fino a domenica. Tra letture, concerti, mostre e rievocazioni storiche, sono previsti 44 appuntamenti con visite guidate e laboratori nei musei e sul territorio. Oggi, tra l'altro, musei civici e aree archeologiche gratis per tutti, esclusi Planetario e spazi espositivi dell’Ara Pacis e del Museo di Roma.