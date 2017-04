Morta a 46 anni Carme Chacon, ex ministro della Difesa spagnolo

Ad appena 46 anni è morta Carme Chacon, la prima donna a diventare ministro della Difesa in Spagna, incarico che ricoprì dal 2008 al 2011 nel governo Zapatero. È stata trovata senza vita nella sua abitazione, dove è morta presumibilmente a causa della sua cardiopatia congenita, di cui aveva parlato lei stessa in un'intervista nel 2015. Qualche anno fa si candidò alla guida del partito socialista. Proprio il Psoe ha dato per primo la notizia su Twitter: “Sgomento per la prematura scomparsa di Carme Chacon. Oggi tutti i socialisti piangono addolorati e impotenti”.

Consternados por la prematura marcha de Carmen Chacón. Hoy todos y todas los socialistas lloramos de dolor e impotencia. pic.twitter.com/F1vvF9uGvF — PSOE (@PSOE) 9 aprile 2017



Originaria di Barcellona, Carme Chacon diventò ministro a 37 anni quando era incinta di sette mesi: la sua immagine mentre fa visita alle truppe spagnole in Afghanistan fece il giro del mondo. Anche il premier Mariano Rajoy l'ha ricordata su Twitter, definendola “una grande politica con il senso dello stato”.