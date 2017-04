È morta Andreea Cristea: diventano 5 le vittime dell'attacco di Londra

Non ce l'ha fatta Andreea Cristea, la donna romena di 31 anni rimasta gravemente ferita dopo l'attacco di Londra, nel corso del quale era caduta dal Westminster Bridge dentro il Tamigi. Il numero delle vittime dell'attentato compiuto da Khalid Masood il 22 marzo scorso, dunque, sale a cinque. A darne notizia, citando fonti della polizia, è la Bbc.







Romanian woman Andreea Cristea, who fell into the Thames during Westminster terror attack, has died, say police https://t.co/tvbYjuzeUk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 7 aprile 2017

La ragazza si trovava a Londra in compagnia del fidanzato Andrei Burnaz, che aveva intenzione di chiederle di sposarlo, come ha rivelato l'ambasciatore romeno nel Regno Unito Dan Mihalache. Il sindaco di Londra Sadiq Khan su Twitter si è detto "profondamente triste" per la notizia della morte di Andreea Cristea.