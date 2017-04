Nella notte è morto a Roma l'attore Memé Perlini, 69 anni. Sofferente da anni di depressione, si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a due passi da piazza Vittorio. Amelio “Memé” Perlini viveva da solo assistito da una badante, come spiega l'amico Ulisse Benedetti, il primo a dare la notizia: “La sua era una depressione grave, aveva la scrivania piena di farmaci ma era in cura. Abbiamo provato in tanti modi a farlo interessare a nuovi progetti, purtroppo senza successo”, dice Benedetti, al quale si deve la nascita del teatro Beat '72, dove Perlini recitò anche con Carmelo Bene.









Tra i protagonisti del teatro di avanguardia italiana negli anni Settanta e Ottanta, Perlini fu amico e allievo del poliedrico personaggio teatrale britannico Lindsay Kemp. Memé è stato autore, attore e regista, anche per il cinema. I suoi film “Grand hôtel des palmes” del 1977 e “Cartoline italiane” del 1987 sono stati presentati al Festival di Cannes.