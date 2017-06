Gogol cercò consiglio al monastero di Optina per “Anime morte”. Persino Tolstoi, scomunicato, era solito recarsi a Optina: vi si aggirava intorno da lontano, incapace di bussare alla sua porta. Vladimir Putin costruisce sulla religione non soltanto buona parte del suo consenso, ma anche della sua politica post e anti occidentale. I russi pensano di salvaguardare la civiltà, hanno un canone, da Tolstoj alle icone, e sentono che stanno vincendo Per gli americani che temono l’influenza russa negli Stati Uniti,...

