Roma continua a bruciare. Fiamme anche all'Eur

All'Eur, quartiere a sud di Roma, un cumulo di sterpaglie è andato a fuoco sviluppando un grosso incendio in via del Cappellaccio, nei pressi della stazione di Eur Magliana. Il rogo è nei pressi di una rimessa di imbarcazioni e a un campo nomadi. Incerte sono le cause dell'incendio.

La nuvola nera era visibile da tutta la città. Probabile che siano bruciati anche eternit, materiale plastico e resine barche, hanno fatto sapere fonti dei vigili del fuoco.