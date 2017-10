Entrava in un bosco bagnato di luce, ieri, Cicalazadè. Lungo la strada che da Troina conduce agli estremi confini del reame lui seguiva i rami dei castagni, dei sugheri e delle altre querce. Erano alberi che gareggiavano di reticoli per dare intrecci ai libri fatati generati dalla rugiada di ogni giorno e lì, Cicalazadè, ne trovava uno. Fatto di trasparenze, il libro, arrivava alle sue mani e pagina dopo pagina, il Lupo, vi leggeva un solo nome, una sola trama, un solo finale: lu-na. E come fu, come non fu, Cicalazadè vi dimorò per l’intera notte nel bosco e così fu che – complici le parole del cunto – Luna arrivò al suo Lupo. E lo cantò, se lo baciò, se lo portò con sé.