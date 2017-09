Butungu non è musulmano. Panico tra i trumpiani nostrani

Donald Trump indice una giornata di preghiera alla Casa Bianca. Se ne sta con gli occhietti chiusi, in raccoglimento, mentre Robert Jeffres, un pastore evangelico, ringrazia Dio. Proprio per avere dato agli Usa lui, il buon Donald. Adesso non c’entra niente ma Guerlin Butungu, arrestato per lo stupro a Rimini, s’è dichiarato evangelico. Per tutti gli svalvolati politicanti delle Trump-Truppen – giusto per coerenza narrativa – doveva essere mussulmano e i seguaci nostrani del presidente americano, come la metteranno, con una cosa tipo, “Non tutti gli evangelici sono stupratori ma tutti gli stupratori sono comunque negri?”.