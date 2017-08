Addio a Marcello Perracchio

Marcello Perracchio, attore, a tutti noto per il ruolo del Dottor Pasquano nei Montalbano della tivù è morto all’età di 79 anni il 28 luglio scorso e ha avuto un funerale di popolo a Ragusa. “Visse di teatro” ha scritto Amelia Cartia su Livesicilia “fino al calo del sipario.” Perracchio sarà sempre ricordato per la sua speciale possanza di postura e per quell’impasto di voce tutto di sfumature con cui sapeva vestire le parole, i versi e i silenzi. Milena Lauretta ha raccontato di quella volta quando Perracchio, lieto d’incontrare e aiutare i ragazzi di Comiso, andò a un convegno tra i tanti – di quelli che si fanno nell’ebbrezza del parlare per poi imparare a fare – e si mise in piedi per recitare il canto contro l’Usura di Ezra Pound. Visse di teatro. E fece vela del sipario.