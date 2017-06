La quadrille des dames della politica italiana

Changez la dame. Come nella giostra di coreografie, esce una quadriglia e ne rientra un’altra. Rond du galop. Escono di scena Maria Elena Boschi, Ale Moretti, Debora Serracchiani, Alessia Rotta mentre – Cavalier en avant et en arrière avec sa dame – tornano, charmant per come sono, volitive e agguerrite Nunzia De Girolamo, Mara Carfagna, Stefania Prestigiacomo e tutto il via vai della brillante genia gentile. È la contredanse. Ed è magnifico il canovaccio offerto dalla politica. Se già gli italiani scelgono di farsela dare la macchina usata da Silvio Berlusconi più che da Matteo Renzi, una semiotica di codesto cambio in scena deve pur esserci. È la quadrille des dames. Alle copie – gli italiani, appunto – preferiscono di gran lunga gli originali, immaginarsi poi le originali…