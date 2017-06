Tutti gli attimi in cui ci s’innamora erano in metropolitana, oggi, stretti tra i pendolari travolti da profumi di fragole e mandorle, da nuvole di ranuncoli e brodo di giuggiole. Nessuno sa più che inventare tanto tutto è così bello. Non c’è da darsi pensiero, c’è solo da lasciarsi andare. I ragazzi salutano la scuola, le insegnanti si concedono alle bicchierate prima delle vacanze e un preside – fiero di baffo e con gli occhiali appannati, uguale a Giorgio Conte – con Giorgio Conte appunto affida la squillante e delicata avvertenza: “A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo”.