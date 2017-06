E Juliette Gréco prese la mano a Belfagor

C’era Belfagor, il Fantasma del Louvre, nella metropolitana. Era proprio quello dello sceneggiato. I giovani non sembravano presi dalla sua presenza, solo i cinquantenni e quelli ancora più grandi – figli tutti della Rai – mostravano una cauta attenzione e lui ostentava una dolente indifferenza. C’era anche Juliette Gréco seduta accanto a lui ma il fantasma – bloccato nella fissità della maschera – non riusciva a farsi venire un minimo di sorriso. A un certo punto lei ha preso la sua mano. Lui ha avuto come uno scotimento. E lei gli ha detto: “Sei la paura di cui non ho più paura”. Detto questo, lui se ne sparì.