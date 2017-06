Angelino è salvo

A margine della più che abortita legge elettorale, al netto delle riflessioni sul mancato accordo tra Pd e Movimento cinque stelle, fatte salve tutte le considerazioni sul groviglio di equivoci – non ultimo il trauma del tabellone di Montecitorio durante la votazione – resta un fatto. Dicasi culo. Tutti davano per spacciato Angelino Alfano, non c’era discussione – sia di dibattito elevato che chiacchiera da bar – dove col proporzionale e la soglia del 5 per cento l’avventura politica del fortunello d'Agrigento potesse dirsi conclusa. E, invece, il colpo di culo. Resta Angelino. Invincibile come non mai.