La lectio magistralis di Roberto D'Agostino

Lectio Magistralis di Roberto D’Agostino oggi alla Triennale di Milano: “Scrivo fotografia (l’estasi della comunicazione)”. La realtà come volontà e rappresentazione iconica. La tecnologia fabbrica l’istante, anzi, ferma l’attimo tutto bello in un solo frame. Come nella suggestione data da Mefistofele a Faust. Insomma, oltre il tweet, al di là della scrittura, lasciandosi alle spalle il cicaleccio della chiacchiera. Ecco, una fotografia si legge, la pagina scritta si guarda. Leo Longanesi, oggi, vorrebbe stare solo su Dagospia.