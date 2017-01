Oro o cemento

Secondo indiscrezioni rilanciate dal sito spagnolo OkDiario i servizi segreti spagnoli (Centro Nacional de Inteligencia) per non destabilizzare le istituzioni della propria patria avrebbero versato a Barbara Rey, ex miss Spagna 1970, tre milioni di euro su un conto lussemburghese per nascondere la sua relazione amorosa con Re Jaun Carlos. La polemica sull’uso del denaro pubblico è quindi scoppiata con grave scandalo presso i birignao. La signora, a un certo punto, era sbarellata, aveva anche contratto debiti e all’intelligence, dunque, non hanno avuto altra scelta che ricoprirla d’oro (piuttosto che di cemento). Tutto qua. Ed è così che si fa.