Cosa sarebbe successo se Carrai fosse stato capo della cyber sicurezza

Ci fosse stato Marco Carrai, l’amico del muretto di Matteo Renzi – ci fosse stato lui, adesso, a capo della cyber sicurezza – tutto questo manicomio dei fratelli Occhionero, Giulio e Francesca, non sarebbe successo. Anzi, le mail non sarebbero violate, tanto meno i telefonini e solo un occhio, un solo orecchio, una sola mente – oggi – vigilerebbe su tutti noi: Maria Elena Boschi. Vigilando, va da sé, in particolare su Renzi. Non poco scavezzacollo. E allora sì che ci sarebbe un occhio nero da raccontare ogni giorno.