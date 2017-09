Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E per i vent'anni del Foglio in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e che potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

I padroni della ripresa. Negli anni della crisi il capitalismo italiano si è mosso, eccome. E molte imprese sono venute fuori dal tunnel più forti di prima. Dalla Brembo di Alberto Bombassei alla farmaceutica Recordati - di Stefano Cingolani

Islam island - Più moschee che chiese, donne velate, record di radicalizzati. Com’è cambiata Saint-Denis, dove sono sepolti i re cristiani di Francia - di Mauro Zanon

Votantonio - Da dove viene e dove va Tajani, nome “in vece di Berlusconi” per la premiership di centrodestra - di Marianna Rizzini

L'incompiuta dell'antimafia - Studia, coordina, teorizza i sistemi criminali. La procura nazionale si occupa di tutto tranne che di indagini - di Riccardo Lo Verso

Oltre Obama - Nella certezza dello sfascio di Trump, avanzano zitti zitti aspiranti candidati democratici. Che bussano già alle porte dei finanziatori - di Mattia Ferraresi

La madre prese Edipo e lo fece giocare sul suo letto - Orfeo si volta ma dietro non c’è nessuno. Ettore non sa più da quanto tempo sta fuggendo, né Achille sa da quanto tempo insegue Ettore. Una sola cosa amareggia Socrate quando la cicuta comincia a fare effetto - di Matteo Marchesini

Bella la moda ma non al cinema - Tutti gli stilisti sognano di presentarsi con un film a Venezia. Sonno beato in sala con “Woodshock” - di Fabiana Giacomotti

Startup France - Investimenti da record, università che formano talenti e all’Eliseo un presidente 2.0. Ecco il paese ideale per l’innovazione digitale - di Francesco Maselli

La racchetta de oro - E’ caduto, s’è rialzato, ha la forza di non cedere anche quando sembra che sia finita. Del Potro, lo sportivo argentino amato come Maradona - di Beppe Di Corrado

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni sulle ultime uscite nelle sale cinematografiche, a cura di Mariarosa Mancuso

Inclusi dentro i muri - Riparte la scuola sempre più multietnica. Da quest’anno, in nome della riforma, la parola d’ordine sarà “inclusione”. Come andrà? Un bel film francese di qualche anno fa ce lo anticipa: male - di Maurizio Crippa