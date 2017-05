Roma. L’inchiesta sulla Consip nel filone che riguarda il “Giglio magico”, il centro nevralgico del potere renziano, appare sempre più come una matrioska. Una fuga di notizie con dentro una fuga di notizie con dentro una fuga di notizie. L’ultima, su cui stanno indagando i magistrati della procura di Roma per violazione del segreto istruttorio, riguarda la pubblicazione sul Fatto quotidiano di un’intercettazione non penalmente rilevante tra Matteo Renzi e suo padre Tiziano: “Babbo devi dire tutta la verità ai...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.