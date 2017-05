Il tasso di disoccupazione ad aprile scende all'11,1%, dice l'Istat

Ad aprile il tasso di disoccupazione cala e gli occupati aumentano. Secondo l'Istat, la disoccupazione questo mese è scesa all'11,1 per cento, giù dello 0,4 per cento rispetto a marzo. Il dato riferito ai giovani resta invece stabile al 34 per cento, il minimo (già registrato a marzo) da febbraio 2012. In un mese i disoccupati sono diminuiti di 106 mila unità mentre gli occupati sono saliti di 94 mila (più 0,4 per cento), un risultato che interessa soprattutto gli ultracinquantenni.

Anche su base annua la crescita (più 1,2 per cento, pari a più 277 mila unità) è particolarmente accentuata per gli over 50: si contano, in questa fascia d'età, 362 mila nuovi occupati, mentre tra i 15 e i 34enni solo 37 mila. Tra i 35-49enni si registra invece una flessione pari a 122 mila unità. Secondo l'Istat, questi dati evidenziano la tendenza di un divario generazionale dovuto alla crescita della popolazione degli ultracinquantenni.

L'aumento dell'occupazione in questa fascia d'età, sostiene l'Istat, è dovuto anche dall'aumento dell'età pensionabile. Per gli over 50, ad aprile, cala rispetto a marzo anche il tasso di disoccupazione (meno 0,5 per cento) e quello di inattività (meno 0,2 per cento).