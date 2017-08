Se non ti vaccini diventi autista

“Vaccinati sto c...”. La scritta è apparsa sul display di un autobus pubblico di Roma. Un autista Atac l'ha pubblicata su un gruppo Facebook di antivaccinisti, “Genitori e bambini liberi e sani – Popolo Unico”. Numerose le polemiche su social, tanto che Atac ha dovuto rispondere e dire di aver “immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità e conseguenze derivanti dall’uso improprio del display”.

L'autista, nel post pubblicato su Fb, in un primo momento si intesta la paternità del gesto: “Scusate il termine colorito ma stamattina me so svegliato così è mentre lavoro e aspetto di partire ho voluto dipingere il mio bus così“. Poi è esplosa la polemica. A questo punto l’autista ha sostenuto di non essere stato lui l’artefice materiale del gesto, ma di aver scattato la foto “su un autobus di passaggio”. I commenti, tuttavia, sembrano smentirlo.i Il post è stato allora cancellato dallo stesso autore: “Mi sa che è il caso di eliminare il post vero ragazzi? Non diamo armi a nessuno”.

Sulla stessa pagina antivaccinista, dopo la condivisione di diversi articoli che stigmatizzano il gesto, i commenti dei partecipanti fanno luce sul clima che si respira tra gli antivax: "No vabbè, siamo in piena inquisizione, la caccia alle streghe è iniziata!", scrive qualcuno. "Applausi strameritati all'autore dell'onorevole gesto...", postano altri e naturalmente c'è chi si indigna: "'Licenziarlo subito per uso improprio'... e loro che vogliono usare mio figlio???!!!" e chi dà della "delatrice" a chi per prima ha rilanciato il post (in senso critico) su Twitter. Lo stesso autore del post con la foto del bus urla al complotto: "PERLE COMPLOTTARE STUPIDI ASSERVITI".

Il bus di linea, ha spiegato l’azienda di trasporto pubblico capitolina, “stamattina è stato tabellato con una scritta contro le vaccinazioni. Al termine dei necessari approfondimenti, l’azienda prenderà ogni provvedimento non solo a carico del conducente, ma anche di eventuali altri responsabili, che col proprio comportamento avessero favorito, in qualsiasi modo, la grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all’immagine della società”.