Il terremoto di Ischia uccide due donne, 39 i feriti

Due donne sono morte e 39 sono rimaste feriti (uno in modo grave) per il terremoto di magnitudo 4.0 che ieri sera, alle 20.57, ha colpito Ischia. L'epicentro è stato rilevato a pochi chilometri di distanza dalla costa occidentale dell'isola, di fronte alla località di Panza, a una profondità di circa 5 chilometri. Per tutta la notte è andata avanti la ricerca di due fratellini di 7 e 11 anni che sono rimasti sotto le macerie della loro abitazione. Sono vivi, hanno comunicato con i soccorritori per tutta la notte e i soccorritori contano di salvarli nel giro di poche ore. Un altro neonato di appena 7 mesi è stato estratto vivo dalle macerie.

Sull'isola si segnalano crolli molte abitazioni nella zona di Casamicciola, quella colpita più gravemente. Sul luogo operano carabinieri, polizia e vigili del Fuoco, oltre che unità di soccorso medico.

A Ischia porto, negli istanti appena successivi al sisma, c'è stato un blackout elettrico che è durato un paio di minuti. L’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno è stato evacuato per la presenza di numerose crepe nel palazzo. Solo 5 degenti intubati resteranno nella struttura.

Durante la notte, grazie a tre corse appositamente organizzate sotto il coordinamento del Comando generale delle Capitanerie di Porto, hanno lasciato l'isola di Ischia 1.051 persone, accolte a Pozzuoli dai volontari della Croce rossa italiana prima di allontanarsi autonomamente. Per coloro che, invece, hanno bisogno di assistenza sull'isola sono stati allestiti, nei due comuni maggiormente colpiti e nei porti di Casamicciola e Ischia, punti di prima assistenza da parte dei volontari di protezione civile della regione Campania e della Cri.