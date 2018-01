Lessico televisivo

Quali sono i sentimenti, le sensazioni che provi?” “E’ stata un’emozione unica, così forte che si fa fatica a capire”, dice Lorenzo Licitra intervistato dopo la vittoria di “X-Factor”; “è stato bello affrontare questo percorso, accettare la sfida, vedere come si cresce”. Non è un’intervista qualsiasi, spiega il servizio di Sky, ma un’intervista “molto carica di emozioni, piena di sensazioni che sono perfettamente leggibili nei suoi occhi”. Licitra ci ha “regalato emozioni a non finire”, perché le emozioni, si sa,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.