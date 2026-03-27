L’algoritmo del capro espiatorio: prendersela coi social non salverà i nostri figli

Ai primi dell’Ottocento si temeva che la lettura solitaria della letteratura Sturm und Drang inducesse le giovani generazioni al “vizio” e alla malinconia, se non all’autolesionismo; oggi il demone ha la forma di un video in autoplay. Come ha osservato con scetticismo una parte della stampa specializzata internazionale, il rischio è di creare una “responsabilità da design” così ampia da rendere illegale qualsiasi prodotto che funzioni troppo bene. Se un’interfaccia è intuitiva e coinvolgente, è un successo di ingegneria o un crimine contro la salute mentale? Il paradosso è che, mentre ci concentriamo sui millisecondi di latenza di una notifica, ignoriamo l’elefante nella stanza: il modello educativo. Incolpare una piattaforma digitale per la solitudine dei nostri figli è la scorciatoia perfetta per una società che ha smesso di porre limiti e di offrire alternative al di fuori dello schermo. Se la libertà di scelta viene declassata a semplice risposta pavloviana a uno stimolo digitale, abbiamo già perso. Punire il software non restituirà ai ragazzi la capacità di annoiarsi o di resistere a un like: quel compito spetta ancora agli esseri umani, non ai giudici della California.