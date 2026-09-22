La domenica perfetta di Lorenzo Palmisani

Se domenica 20 settembre il Como fosse uscito dallo stadio Benito Stirpe con tre punti in più in classifica nessuno avrebbe avuto niente da ridire, nemmeno i tifosi del Frosinone. Dalla Ciociaria invece i laghée se ne sono andati con due gol incassati, zero punti e la prima sconfitta stagionale. Il Frosinone ha giocato bene, il Como meglio, la differenza tra le due squadre l'ha fatta un uomo solo: Lorenzo Palmisani , il portiere dei gialloblù.

Il numero 22 del Frosinone contro il Como è stato semplicemente strepitoso, si è preso gli applausi dei suoi tifosi e di quelli avversari, ha parato tutto quello che doveva parare e in due casi anche più di quello che era lecito attendersi. Come al sesto e al quarantaduesimo minuto, deviando tre colpi di testa da pochi passi che quattro volte su cinque finiscono in gol. Non domenica. Perché domenica era la domenica perfetta di questo portiere che a ventidue anni ha già trovato la calma e la maturità giusta per essere decisivo in Serie A. E non sempre va così. Anzi quasi mai va così, perché la perfezione galleggia sempre distante dalle acque, quasi sempre, agitate nelle quali si muovono i portieri. Eppure è solo e soltanto la perfezione quella che si attende da un portiere. Attorno ai numeri uno gravita sempre il ditino puntato di chi non può che biasimare un pallone raccolto dal fondo della rete, gravitano sbuffate, improperi e dubbi.