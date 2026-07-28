Cercasi bis per il duo dei miracoli Mancini e Ranieri

Ora però io non posso negare un brindisi al nuovo duo azzurro, dato che entrambi hanno un merito enorme, forse il più grande di tutti: hanno allenato e vinto in Premier League. E non in due squadre banali: Mancini ha dato il via alla serie di successi del Manchester City degli ultimi anni riuscendo a far giocare bene persino Balotelli, Ranieri ha fatto quello che sapete a Leicester, e anche se la retorica mi sta sul culo quella fu davvero un’impresa storica. Mancini ha vinto un Europeo grazie al suicidio di noi inglesi in finale, e ancora oggi non credo sappia spiegare come è successo ma mi fa paura. Quando ha capito che la nave affondava è andato in Arabia, e adesso fa il figliol prodigo e temo (per noi) che potrebbe far bene. Certo, il materiale è quello che è, l’opinione pubblica è quella che è e la stampa è quella che è. Non arriva con l’aura con cui si sono presentati in questi giorni Klopp in Germania e Zidane in Francia, ma almeno all’inizio dovrebbero lasciarlo lavorare in pace. Certo sorprende che abbia deciso di accettare la panchina dell’Italia, soprattutto dopo che poche settimane fa ha schierato in campo per la Partita del cuore il direttore di questo giornale: spesso i campioni lasciano dopo avere toccato il picco della propria carriera, cosa che gli è chiaramente successa in quella occasione, invece Mancini ha deciso di rimettersi in gioco. Cheers a lui, dunque.