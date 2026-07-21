Quando scipparono il Tour ad Aldo Ronconi

Non avrebbe mai potuto vincere il Tour, “e’ Paruch”. “Perché era italiano, e gli italiani erano considerati nemici, anche a guerra finita – spiega Antonio Ronconi citando le parole del padre – Perché era stato campione italiano dei giovani fascisti. Perché aveva partecipato e vinto la Milano-Monaco in tre tappe nel 1939, dunque, perché era il campione dell’Asse. Perché in Germania era stato premiato da Adolf Hitler. Perché a Roma fu convocato da Benito Mussolini, che gli disse: ‘Brèv rumagnòl, l’è acsè cus fa’, bravo romagnolo, è così che si fa’. Ormai irrimediabilmente staccati da Robic e Fachleitner, Brambilla si avvicinò a mio padre e gli disse: ‘Il terzo posto è tuo’. ‘Vai te’, gli rispose lui, ‘ché a me non mi hanno voluto’”. E sul podio, per una manciata di secondi, finì Brambilla”. Aldo era “leale”, lo scrisse anche Bartali nel dedicargli un manifesto-ritratto dello scambio della borraccia con Coppi. A nulla era valsa la presenza di Silvio Ronconi, il fratello prete, membro del Comitato liberazione nazionale, al seguito della corsa, che si prodigava a rassicurare e garantire, soprattutto a parroci e partigiani, che fra i corridori italiani non c’erano nazifascisti. A cominciare da Aldo, che dopo l’armistizio era stato fatto prigioniero dai tedeschi, deportato in treno, 10 giorni in condizioni disumane, e internato nel lager di Linz. Giuseppe Ambrosini, avvocato e giornalista, futuro direttore della “Gazzetta dello Sport”, anche lui al seguito del Tour de France, tentò invano un ricorso.